Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Печерянин получил условный срок за хранение трёх банок пороха и патронов

53-летний житель Печорского района предстал перед судом за хранение взрывчатых веществ и боеприпасов. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Печерянин получил условный срок за хранение трех банок пороха и патронов. Фото: ПАИ

Житель деревни Исад Печорского района незаконно хранил три банки с порохом, патроны калибра 7,62 мм и мелкокалиберные патроны в специальной форме с 1 мая 2011 года по 22 октября 2024 года.

Печорский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).

Подсудимому назначили наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и штрафом 15 000 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 марта 2025

Владельцы детских центров Псковской области должны обучать сотрудников оказанию экстренной медицинской помощи - эксперт
05 марта 2025

С увеличением числа батутных центров в Пскове детский травматизм вырос – главврач Евгений Васильев
05 марта 2025

Печерянин получил условный срок за хранение трёх банок пороха и патронов
05 марта 2025

Пенсионерку сбили на улице Кузбасской Дивизии в Пскове
05 марта 2025

Псковича нашли мёртвым после устроенной им стрельбы в Санкт-Петербурге
05 марта 2025

Специалисты вынесли вердикт по повреждениям строящегося дома на улице Никольской
05 марта 2025

По какой статье УК РФ могут ответить сотрудники детского центра, в котором ребенок получил травму, сообщили в прокуратуре Псковской области
05 марта 2025

Микроавтобус вылетел в кювет на трассе в Стругокрасненском районе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...