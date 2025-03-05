Печерянин получил условный срок за хранение трёх банок пороха и патронов
53-летний житель Печорского района предстал перед судом за хранение взрывчатых веществ и боеприпасов. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.
Житель деревни Исад Печорского района незаконно хранил три банки с порохом, патроны калибра 7,62 мм и мелкокалиберные патроны в специальной форме с 1 мая 2011 года по 22 октября 2024 года.
Печорский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).
Подсудимому назначили наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и штрафом 15 000 рублей.
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