Печерянин получил условный срок за хранение трёх банок пороха и патронов

15:58, 05 марта 2025, ПАИ

53-летний житель Печорского района предстал перед судом за хранение взрывчатых веществ и боеприпасов. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Житель деревни Исад Печорского района незаконно хранил три банки с порохом, патроны калибра 7,62 мм и мелкокалиберные патроны в специальной форме с 1 мая 2011 года по 22 октября 2024 года.

Печорский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).

Подсудимому назначили наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и штрафом 15 000 рублей.