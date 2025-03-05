Глава Банка России рассказала о механизме защиты от мошеннических атак

21:46, 05 марта 2025, ПАИ

Защита россиян от мошеннических атак при взаимодействии с банками и операторами связи может осуществляться по аналогии с антиспамом, где нежелательные сообщения фильтруются. Однако для этого человек должен согласиться на автоматическую проверку своих телефонных коммуникаций, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.

Ранее на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства председатель Центрального банка подчеркнула, что как банки, так и операторы связи должны нести ответственность, в том числе финансовую, если они допустили мошенничество «на своём участке». Она добавила, что операторы связи имеют возможность подать сигнал тревоги, заблокировать и прервать звонок, а также должны информировать банки о том, что конкретный человек подвергается атаке.

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что, по её мнению, взаимодействие между операторами и банками должно осуществляться при условии согласия человека на автоматическую проверку его телефонных коммуникаций. Она отметила, что каждый имеет право на выбор. При этом она полностью согласилась с мнением специалистов, утверждающих, что такой механизм в своей сути мало чем отличается от спам-фильтра в электронной почте, который отсеивает спам-переписку. Эльвира Нибуллина добавила, что этот инструмент давно используется, иначе всех бы завалило спамом.

Глава регулятора отметила, что наблюдается активное использование людьми механизмов защиты, приводя в пример самозапрет на кредиты. Она указала, что этот механизм действует всего четыре дня с момента вступления закона в силу, но уже более трех миллионов человек установили самозапрет, чтобы предотвратить возможность оформления кредита мошенниками на их имя.