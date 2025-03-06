Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

17-летнего подростка задержали в Пскове за кражу продуктов из магазина

17-летнего подростка задержали сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области за кражу продуктов из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

17-летнего подростка задержали в Пскове за кражей продуктов из магазина. Фото: ПАИ

5 марта около 16:00 росгвардейцам поступил сигнал тревоги из гипермаркета на улице Труда.

Прибыв в магазин, сотрудники ведомства задержали 17-летнего молодого человека, который украл из торгового зала продукты.

По данному факту проводится проверка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 марта 2025

Тело мужчины обнаружено на пепелище дома в Стругах Красных
06 марта 2025

Два пожара ликвидировали за последние сутки в Псковской области
06 марта 2025

17-летнего подростка задержали в Пскове за кражу продуктов из магазина
05 марта 2025

Более 49 миллионов рублей украли мошенники у жителей Псковской области с начала года
05 марта 2025

Себежанка в поисках лёгкого заработка нарвалась на мошенников
05 марта 2025

Владельцы детских центров Псковской области должны обучать сотрудников оказанию экстренной медицинской помощи – эксперт
05 марта 2025

С увеличением числа батутных центров в Пскове детский травматизм вырос – главврач Евгений Васильев
05 марта 2025

Печерянин получил условный срок за хранение трёх банок пороха и патронов

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...