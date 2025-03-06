17-летнего подростка задержали в Пскове за кражу продуктов из магазина
17-летнего подростка задержали сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области за кражу продуктов из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
5 марта около 16:00 росгвардейцам поступил сигнал тревоги из гипермаркета на улице Труда.
Прибыв в магазин, сотрудники ведомства задержали 17-летнего молодого человека, который украл из торгового зала продукты.
По данному факту проводится проверка.
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