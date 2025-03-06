17-летнего подростка задержали в Пскове за кражу продуктов из магазина

08:59, 06 марта 2025, ПАИ

17-летнего подростка задержали сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области за кражу продуктов из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

5 марта около 16:00 росгвардейцам поступил сигнал тревоги из гипермаркета на улице Труда.

Прибыв в магазин, сотрудники ведомства задержали 17-летнего молодого человека, который украл из торгового зала продукты.

По данному факту проводится проверка.