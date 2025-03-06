Тело мужчины обнаружено на пепелище дома в Стругах Красных
Тело мужчины обнаружено на пепелище дома в Стругах Красных, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ». Личность погибшего устанавливается.
Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования внутри жилого дома. Пожарным удалось спасти два жилых дома и две хозяйственные постройки.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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