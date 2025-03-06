Житель Островского района сдал полиции серийного закладчика

14:47, 06 марта 2025, ПАИ

Житель деревни в Островском районе сдал закладчика полиции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина обратил внимание на подозрительного человека, который пытался что-то спрятать возле забора одного из частных домов. Своим поведением он напоминал закладчика наркотиков. Об этом факте сельчанин сообщил по телефону доверия полиции.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области организовали выезд на место происшествия следственно-оперативной группы ОМВД России по Островскому району. Полицейским гражданин описал внешность незнакомца и показал место, где он его видел. Во время осмотра местности оперативники обнаружили в указанном месте три «тайника-закладки» с синтетическими наркотиками.

Подозреваемым оказался ранее не судимый 22-летний уроженец Островского района, проживающий в Пскове.

Позже удалось обнаружить ещё 12 «закладок» с наркотиками: семь – в Островском районе и пять – в Пскове. Общий вес изъятых наркотиков синтетического происхождения составил около 12 граммов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» части 3 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тысяч рублей.

В адрес неравнодушного гражданина руководством ОМВД России по Островскому району направлено благодарственное письмо. Стражи правопорядка призывают сограждан сообщать информацию о фактах незаконного оборота наркотиков и напоминают, что при обнаружении предполагаемых закладчиков либо лиц, которые ищут наркотики, следует незамедлительно обратиться в дежурную часть ближайшего отдела полиции. Необходимо указать его приметы, а также направление, в котором скрылся предполагаемый злоумышленник, и по возможности дождаться прибытия сотрудников полиции, не предпринимая при этом самостоятельных действий по его задержанию либо поиску спрятанных наркотических средств.

О всех фактах незаконного оборота наркотиков можно сообщить также по телефону доверия УМВД России по Псковской области 8 (8112) 59-22-33.