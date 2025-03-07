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Псковский планетарий проведёт для младшеклассников познавательные встречи в честь Дня космонавтики

Псковский планетарий проводит для младшеклассников познавательные встречи, посвящённые Дню космонавтики. Об этом сообщается в группе планетария в соцсети «ВКонтакте».

Попасть на программы можно с 7 по 11 апреля.

Программа «Дом в космосе» (для детей 6–8 лет) – фантастический рассказ о полете девочки Оли, живущей в будущем, на космическую орбитальную станцию к своему отцу. Оля знакомится с историей космонавтики, с условиями работы на орбите, рассматривает в телескоп звездные скопления и далекие галактики.

Программа «Загадки космоса» (5–8 лет). Юные зрители совершат путешествие в космос. Дети узнают о спутниках Земли, познакомятся с Полярной звездой и некоторыми созвездиями (Орион, Большой Пес, Близнецы, Кассиопея, Большая Медведица), планетами Солнечной системы и другими обитателями.

Программа «Гость из космоса» (5–7 лет) – сказка о приключениях метеорита из пояса астероидов, который попадает на землю и находит друзей. Он рассказывает им о Луне и Марсе, созвездиях и кометах, а затем возвращается обратно.

Принимаются только групповые заявки. Дополнительная информация по телефону 33-12-93.

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