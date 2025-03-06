Почти на месяц ограничат движение грузового транспорта на дорогах Локнянского и Опочецкого районов

19:29, 06 марта 2025, ПАИ

Почти на месяц ограничат движение грузового транспорта на дорогах Локнянского и Опочецкого районов. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Ограничение для транспорта массой более 3,5 тонны с грузом или без груза действует на региональных дорогах с 7 марта и до 4 апреля.

Запрет распространяется на автомобильную дорогу Локня – Иванцево – Михайлов Погост в Локнянском районе и Барсаново – Кренево – Бальтино в Опочецком районе. Ограничения вводят в связи с работами по восстановлению песчано-гравийного покрытия дорог.

Водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учесть эту информацию при планировании маршрутов.