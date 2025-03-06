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Почти на месяц ограничат движение грузового транспорта на дорогах Локнянского и Опочецкого районов

Почти на месяц ограничат движение грузового транспорта на дорогах Локнянского и Опочецкого районов. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Почти на месяц ограничат движение грузового транспорта на дорогах Локнянского и Опочецкого районов. Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Ограничение для транспорта массой более 3,5 тонны с грузом или без груза действует на региональных дорогах с 7 марта и до 4 апреля.

Запрет распространяется на автомобильную дорогу Локня – Иванцево – Михайлов Погост в Локнянском районе и Барсаново – Кренево – Бальтино в Опочецком районе. Ограничения вводят в связи с работами по восстановлению песчано-гравийного покрытия дорог.

Водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учесть эту информацию при планировании маршрутов.

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