Михаил Ведерников: В Псковской области все экстренные службы готовы к прохождению весенних паводков

23:00, 06 марта 2025, ПАИ

В Псковской области все экстренные службы готовы к прохождению весенних паводков. Об этом на заседании окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности под председательством полномочного представителя президента России в СЗФО Александра Гуцана сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Неустойчивый характер погоды обусловил затяжное, прерывистое ледообразование. В настоящее время на водных объектах наблюдаются забереги и неполный ледостав. На Чудском озере в заливе ледостав, горизонт воды в Чудско-Псковском водоёме на 6–17 сантиметров выше среднемесячной многолетней нормы. Весеннее половодье ожидается раннее, затяжное, многопиковое, но невысокое, чуть ниже нормы. Мониторинг обстановки осуществляется 11 постоянно действующими гидрологическими постами», – отметил глава региона.

Всего за период прохождения весеннего паводка подтоплениям у нас обычно подвержены 18 муниципальных образований, а также Псков и Великие Луки. Кроме того, в зону возможного подтопления попадают 134 населённых пункта с общи населением 1 661 человек.

«С 1 февраля выполняется план противопаводковых мероприятий. В целях реагирования на возможные чрезвычайные ситуации создана группировка сил и средств территориальной системы РСЧС. Организовано взаимодействие с командованием Псковского территориального гарнизона, спланирована работа перитехнической команды, и создан необходимый запас взрывчатых веществ», – сказал губернатор.

По состоянию на 6 марта учтено два гидротехнических сооружения, которые не имеют собственника. Ранее в этом перечне таких было три.

«Также создан резерв субъекта в области финансовых и материальных ресурсов. Резервы муниципалитетов составляют 10,9 миллиона рублей. Проблемных вопросов нет, работа ведётся в плановом режиме», – заключил Михаил Ведерников.