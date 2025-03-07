Курьеры телефонных мошенников отправятся в тюрьму за кражу денег у псковских пенсионеров

09:58, 07 марта 2025, ПАИ

Курьеры телефонных мошенников отправятся в тюрьму за кражу денег у псковских пенсионеров. Об этом ПАИ сообщили в Пыталовском районном суде.

Молодые люди устроились курьерами в организованную группу телефонных мошенников. Злоумышленники звонили пенсионерам и сообщали о том, что их родственники якобы стали виновниками ДТП. Для решения вопроса об освобождения родных от уголовной ответственности и оплаты расходов пострадавшим потерпевших убеждали передать деньги через курьера.

В январе 2025 года группировка совершила три преступления на территории Печорского и Красногородского районов Псковской области, связанных с хищением денежных средств путем обмана у пенсионеров, получив 350, 110 и 95 тысяч рублей. Курьеры получили определенный процент денежных средств.

Суд признал молодых людей виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой, по части 4 статьи 159 УК РФ и назначил одному из них наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев, а второму – наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Подсудимых обязали к возмещению ущерба пострадавшим и взяли под стражу в зале суда.