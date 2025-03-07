Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Курьеры телефонных мошенников отправятся в тюрьму за кражу денег у псковских пенсионеров

Курьеры телефонных мошенников отправятся в тюрьму за кражу денег у псковских пенсионеров. Об этом ПАИ сообщили в Пыталовском районном суде.

Курьеры телефонных мошенников отправятся в тюрьму за кражу денег у псковских пенсионеров. Фото: ПАИ

Молодые люди устроились курьерами в организованную группу телефонных мошенников. Злоумышленники звонили пенсионерам и сообщали о том, что их родственники якобы стали виновниками ДТП. Для решения вопроса об освобождения родных от уголовной ответственности и оплаты расходов пострадавшим потерпевших убеждали передать деньги через курьера.

В январе 2025 года группировка совершила три преступления на территории Печорского и Красногородского районов Псковской области, связанных с хищением денежных средств путем обмана у пенсионеров, получив 350, 110 и 95 тысяч рублей. Курьеры получили определенный процент денежных средств.

Суд признал молодых людей виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой, по части 4 статьи 159 УК РФ и назначил одному из них наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев, а второму – наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Подсудимых обязали к возмещению ущерба пострадавшим и взяли под стражу в зале суда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 марта 2025

Курьеры телефонных мошенников отправятся в тюрьму за кражу денег у псковских пенсионеров
06 марта 2025

Три месяца тюрьмы получила островичка за миллионный долг по алиментам
06 марта 2025

Тело утонувшего рыбака обнаружили в Псковском озере
06 марта 2025

Двое детей пострадали после съезда автомобиля в кювет в Дедовичском районе
06 марта 2025

В шаге от трагедии: в Финском парке дети проверяют лёд на прочность
06 марта 2025

В Печорском районе за продажу детских рюкзаков с нацистской символикой осудили предпринимателя
06 марта 2025

Пскович, расправившийся с соседями из-за громкой музыки, оказался психически нездоров
06 марта 2025

Партию сливочного сыра запретили ввозить в Россию через границу в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...