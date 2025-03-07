Глава Минпромторга Антон Алиханов поздравил псковского губернатора с юбилеем

11:38, 07 марта 2025, ПАИ

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов поздравил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с 50-летием.

«Примите мои искренние поздравления с юбилеем! Позвольте от души пожелать Вам здоровья, успешного осуществления жизненных планов, благополучия и удачи Вам и Вашим близким, активной и плодотворной работы. Пусть успех и удача сопутствуют Вам, a вера, надежда и целеустремленность, атмосфера уважения и взаимопонимания коллег и друзей помогают Вам решать непростые задачи на благо России!» – говорится в его поздравлении, опубликованном изданием «Коммерсантъ».