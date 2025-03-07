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Общество

Глава Минпромторга Антон Алиханов поздравил псковского губернатора с юбилеем

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов поздравил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с 50-летием.

Михаил Ведерников. Фото: ПАИ

«Примите мои искренние поздравления с юбилеем! Позвольте от души пожелать Вам здоровья, успешного осуществления жизненных планов, благополучия и удачи Вам и Вашим близким, активной и плодотворной работы. Пусть успех и удача сопутствуют Вам, a вера, надежда и целеустремленность, атмосфера уважения и взаимопонимания коллег и друзей помогают Вам решать непростые задачи на благо России!» – говорится в его поздравлении, опубликованном изданием «Коммерсантъ».

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