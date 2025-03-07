Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Игорь Иванов: В МРОТ не должны включаться выплаты за сверхурочную работу

В МРОТ не должны включаться выплаты за сверхурочную работу. Об этом председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов заявил на очередном заседании областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Псковской области под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Игорь Иванов представил информацию о необходимости внесения изменений в региональное соглашение о минимальной зарплате в Псковской области.

Профсоюзная сторона выступила с инициативой о том, что в минимальную заработную плату не должны включаться выплаты за сверхурочную работу, работу в ночное время, нерабочие праздничные и выходные дни, а также доплаты за совмещение профессий, выполнение обязанностей временно отсутствующих работников и за работу с опасными и вредными условиями труда.

Кроме того, при выполнении нормы рабочего времени и нормы труда в нормальных условиях начисление зарплаты меньше, чем МРОТ исключено.

При этом сверхурочная работа, работа в праздники и выходные, ночью, в порядке совмещения, выполненная работа за отсутствующего работника – это работа в условиях, отклоняющихся от нормальных. Оплачивать эту работу следует за пределами МРОТ, подчеркнул Игорь Иванов.

Стороны социального партнёрства поддержали предложенные изменения. В ближайшее время будет подписано дополнительное соглашение к региональному соглашению о минимальной заработной плате в Псковской области. Также в ходе заседания комиссия рассмотрела вопросы производственного травматизма и диспансеризации населения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 марта 2025

Псковские приставы провели акцию «Вам, любимые!» к 8 Марта
07 марта 2025

Проблемы с суставами и костями чаще всего возникают у женщин, рассказал псковский травматолог
07 марта 2025

Иван Белугин: Проехал на автомобиле в самые дальние закоулки Локнянского округа – радио «7 НЕБО» работает
07 марта 2025

В преддверии 8 Марта в Доме молодёжи Пскова прошла встреча с участницей СВО
07 марта 2025

Травматолог из Пскова: Проблемы с кишечником ведут к проблемам с суставами
07 марта 2025

Как партизанам удалось открыть второй фронт в тылу у фашистов, рассказали псковичам
07 марта 2025

С 8 Марта поздравили полицейские жительниц Пскова, пришедших получать права
07 марта 2025

Игорь Иванов: В МРОТ не должны включаться выплаты за сверхурочную работу

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...