Игорь Иванов: В МРОТ не должны включаться выплаты за сверхурочную работу

13:08, 07 марта 2025, ПАИ

В МРОТ не должны включаться выплаты за сверхурочную работу. Об этом председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов заявил на очередном заседании областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Псковской области под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.

Игорь Иванов представил информацию о необходимости внесения изменений в региональное соглашение о минимальной зарплате в Псковской области.

Профсоюзная сторона выступила с инициативой о том, что в минимальную заработную плату не должны включаться выплаты за сверхурочную работу, работу в ночное время, нерабочие праздничные и выходные дни, а также доплаты за совмещение профессий, выполнение обязанностей временно отсутствующих работников и за работу с опасными и вредными условиями труда.

Кроме того, при выполнении нормы рабочего времени и нормы труда в нормальных условиях начисление зарплаты меньше, чем МРОТ исключено.

При этом сверхурочная работа, работа в праздники и выходные, ночью, в порядке совмещения, выполненная работа за отсутствующего работника – это работа в условиях, отклоняющихся от нормальных. Оплачивать эту работу следует за пределами МРОТ, подчеркнул Игорь Иванов.

Стороны социального партнёрства поддержали предложенные изменения. В ближайшее время будет подписано дополнительное соглашение к региональному соглашению о минимальной заработной плате в Псковской области. Также в ходе заседания комиссия рассмотрела вопросы производственного травматизма и диспансеризации населения.