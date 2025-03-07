Семья обокрала чужой дом в Красногородском районе

12:22, 07 марта 2025, ПАИ

Тесть с невесткой обокрали чужой дом в деревне Трешуты Красногородского района, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

Установлено, что в октябре 2024 года 22-летняя местная жительница и ее 62-летний тесть вступили в преступный сговор и проникли в дом женщины в деревне Трешуты Красногородского района. Оттуда они похитили ювелирные вещи, бытовую технику и личные вещи на общую сумму 110 тысяч рублей.

Суд признал их виновными в совершении преступления по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину). Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 8 месяцев условно с испытательным сроком в 1 год.