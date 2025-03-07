Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Четыре тонны белорусского корма для домашних животных не пропустили через госграницу в Псковской области

Корма для домашних животных не пропустили через российско-белорусскую границу в деревне Лобок. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Четыре тонны кормов перевозились в Россию из Белоруссии.

Во время проведения ветеринарного контроля выяснилось, что у товара нет ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность и происхождение.

Перемещение кормов по таможенной территории ЕАЭС запрещено, товар возвращен в Белоруссию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 марта 2025

Волонтёры поздравили женщин соцгородка в Пскове с 8 Марта
07 марта 2025

Андрей Маковский: Муниципальная реформа в Псковской области близится к своему логическому завершению
07 марта 2025

Три литра воды в день рекомендовал пить медик для профилактики проблем с суставами
07 марта 2025

Скейт-парк на Леона Поземского вновь заработал после перерыва на зиму
07 марта 2025

Когда бесполезны хондропротекторы, объяснил травматолог из Пскова
07 марта 2025

Февраль 2025 года стал третьим в списке самых тёплых февралей в мире
07 марта 2025

Десять дней осталось до окончания первого сезона конкурса «Росмолодёжь. Гранты»
07 марта 2025

Сенатор Наталья Мельникова поздравила жительниц Псковской области с наступающим 8 Марта

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...