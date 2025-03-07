Четыре тонны белорусского корма для домашних животных не пропустили через госграницу в Псковской области
Корма для домашних животных не пропустили через российско-белорусскую границу в деревне Лобок. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Четыре тонны кормов перевозились в Россию из Белоруссии.
Во время проведения ветеринарного контроля выяснилось, что у товара нет ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность и происхождение.
Перемещение кормов по таможенной территории ЕАЭС запрещено, товар возвращен в Белоруссию.
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