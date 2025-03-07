Четыре тонны белорусского корма для домашних животных не пропустили через госграницу в Псковской области

14:13, 07 марта 2025, ПАИ

Корма для домашних животных не пропустили через российско-белорусскую границу в деревне Лобок. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Четыре тонны кормов перевозились в Россию из Белоруссии.

Во время проведения ветеринарного контроля выяснилось, что у товара нет ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность и происхождение.

Перемещение кормов по таможенной территории ЕАЭС запрещено, товар возвращен в Белоруссию.