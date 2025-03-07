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Общество

Проблемы с суставами и костями чаще всего возникают у женщин, рассказал псковский травматолог

Проблемы с суставами и костями чаще всего возникают у женщин, рассказал врач – травматолог-ортопед Ярослав Витовский в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Ярослав Витовский. Фото: ПАИ

По его словам, женщины чаще обращаются с проблемами в суставах и костях. «У них тоньше кости и более слабые мышцы. Кроме того, после беременности возникает дефицит кальция и, как следствие, может появиться остеопороз, а после менопаузы из-за дефицита эстрогена проблемы с суставами, позвоночником и остеопорозом усугубляются. Тяжёлые формы артрозов чаще тоже встречаются у женщин», – сообщил медик.

Ярослав Витовский также добавил, что весна, особенно март, – пора обострения хронических артрозов. «Это связано со сменой обуви, как следствие, с изменением походки, с переохлаждением суставов. Вообще все факторы, которые действуют на организм, действуют и на суставы. Чаще всего пациенты обращаются с проблемами в коленных и тазобедренных суставах, жалуются на спину, голеностопные и плечевые суставы», – уточнил травматолог-ортопед.

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