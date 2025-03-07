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Спорт

20 наград привезли юные гдовичи с чемпионата России по рукопашному бою

Спортивный клуб «Ратник» центра внешкольной работы с детьми «Дубно» представил Псковскую область на чемпионате и первенстве России по рукопашному бою в Уфе. Об этом пишет газета «Гдовская заря».

20 наград привезли юные гдовичи с чемпионата России по рукопашному бою. Фото здесь и далее: газета «Гдовская заря»

Восемь спортсменов и их тренер Александр Садков защитили честь родного края перед 18 регионами, прошедшими квалификационный отбор на региональном этапе.

Турнир прошёл в трёх дисциплинах: самооборона, самооборона 1+1 и поединок. Юноши и девушки увезли с собой шесть медалей высшей пробы, шесть серебряных и восемь бронзовых.

«Эта поездка для гдовских ребят – хорошая тренировка перед Международным фестивалем боевых единоборств, который пройдёт в белорусском городе Полоцке в конце марта», – рассказал тренер гдовского клуба «Ратник» Александр Садков.

По результатам этих соревнований будет сформирована сборная России по прикладному рукопашному бою для выступления на международных соревнованиях, добавили в газете.

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