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Происшествия

Сосед и пожарные спасли рыбака из-подо льда в Палкинском районе

Сосед и пожарные спасли рыбака из-подо льда в Палкинском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Сосед и пожарные спасли рыбака из-подо льда в Пыталовском районе. Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

53-летний житель деревни Новая Уситва отправился на рыбалку и провалился под лёд примерно в 200 метрах от берега. Мужчина начал тонуть, однако его крики о помощи услышал сосед по деревне. Благодаря оперативным действиям сосед смог вытащить пострадавшего на крепкий лёд с помощью верёвки.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарной охраны, которые помогли мужчине добраться до берега. После оказания первой помощи пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение для дальнейшего обследования и лечения.

Состояние спасённого оценивается как стабильное. На месте работали бригада скорой помощи и пожарные.

Спасатели напоминают жителям региона о необходимости соблюдать правила безопасности при нахождении на льду, особенно в период его таяния.

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