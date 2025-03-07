Андрей Маковский: Муниципальная реформа в Псковской области близится к своему логическому завершению

16:18, 07 марта 2025, ПАИ

Муниципальная реформа в Псковской области близится к своему логическому завершению, заявил депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

«Ключевая суть муниципальной реформы заключается в упразднении двухуровневой структуры муниципального управления и фактическом возвращении к советской модели территориального администрирования. С объективной точки зрения, в этой реформе больше плюсов, чем минусов», – отметил он.

Андрей Маковский подчеркнул, в этом вопросе немаловажен аспект бюджетной оптимизации. «Сохранение двухуровневой структуры представляется скорее архаичным рудиментом, требующим трансформации в сторону централизации и консолидации муниципальных ресурсов. Формирование единого целевого бюджета муниципального района позволит избежать фрагментации и повысить эффективность управления», – сказал депутат.

«Тем не менее вектор реформы не должен игнорировать запрос на демократизацию. Сохранение механизма прямых выборов глав муниципальных образований и предоставление регионам права самостоятельно определять оптимальную модель – одноуровневую или двухуровневую – позволит учесть региональные особенности и сохранить элементы электорального участия в системе государственного управления», – заключил Андрей Маковский.

Напомним, что в 2023 году в Псковской области первые восемь районов были преобразованы в муниципальные округа: Локнянский, Новоржевский, Печорский, Пыталовский, Красногородский, Невельский, Опочецкий и Стругокрасненский. В прошлом году реорганизация коснулась ещё шести муниципалитетов: Гдовского, Плюсского, Дновского, Бежаницкого, Порховского и Усвятского районов.

Границы муниципалитетов остались прежними, административные центры также не изменились. Однако произошли важные изменения в органах власти: двухуровневая система была заменена на одноуровневую. Там, где раньше находились администрации волостей или поселений, теперь работают территориальные отделы администрации.

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