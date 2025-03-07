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Общество

Совершенствование оказания первой помощи обсудили в правительстве Псковской области

Заседание межведомственной рабочей группы прошло в правительстве Псковской области. На нём под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой обсудили совершенствование оказания первой помощи, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Президент поставил задачу обеспечить широкомасштабное обучение населения навыкам оказания первой помощи, напомнила Вера Емельянова.

Эта задача имеет актуальность в регионе и реализуется в рамках нацпроектов и стратегических задач. Важно обеспечить достойный уровень качества жизни граждан, обратила внимание первый вице-спикер.

Кроме того, участники встречи затронули вопросы оснащения площадок для проведения соответствующего обучения в муниципалитетах регион. Особое внимание было уделено наполнению учебных классов необходимым оборудованием.

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