Рыбак провалился под лёд на озере в Пустошкинском районе

22:06, 07 марта 2025, ПАИ

Рыбак провалился под лёд на озере Березно у деревни Ясная Поляна в Пустошкинском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Мужчину увидели и достали из воды односельчане. От медпомощи он отказался.

Напоминаем об опасности выхода на лёд в весенний период: в это время ледяной покров на водоёмах становится тонким и непрочным.