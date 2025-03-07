Рыбак провалился под лёд на озере в Пустошкинском районе
Рыбак провалился под лёд на озере Березно у деревни Ясная Поляна в Пустошкинском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Мужчину увидели и достали из воды односельчане. От медпомощи он отказался.
Напоминаем об опасности выхода на лёд в весенний период: в это время ледяной покров на водоёмах становится тонким и непрочным.
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