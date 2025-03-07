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Профессиональным опытом со студентами ПсковГУ поделился военный медик

Профессиональным опытом со студентами ПсковГУ поделился военный медик, участник специальной военной операции. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Профессиональным опытом со студентами ПсковГУ поделился военный медик. Фото здесь и далее: скриншоты выпуска телеканала

Спикер отметил: порой боевая обстановка не позволяет оперативно вывезти человека в госпиталь и оказать полноценную помощь. Противник не соблюдает никаких гуманитарных правил: группа эвакуации – приоритетная цель. С воздуха идёт атака дронов, поэтому медики стараются двигаться в определённое время суток, рассказал военнослужащий.

Важный фактор – погодные условия. Идеальные для эвакуации – низкая облачность и сумерки. Враг слепнет, а у медиков есть время стабилизировать раненого, отметил он.

«Тут зависит от оснащения, что у тебя имеется на руках. Конечно, не хватает функциональной диагностики, чтобы своевременно исключить тот или иной диагноз. А так стараемся, импровизируем», – подчеркнул спикер.

На лекции также обсудили оказание медицинской помощи в экстремальных условиях. Медик на передовой следит за общим здоровьем бойцов, лечит вирусные заболевания и не допускает их распространения, наблюдает товарищей с хроническими заболеваниями и выступает в роли психолога.

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