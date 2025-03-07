Профессиональным опытом со студентами ПсковГУ поделился военный медик

23:31, 07 марта 2025, ПАИ

Профессиональным опытом со студентами ПсковГУ поделился военный медик, участник специальной военной операции. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Спикер отметил: порой боевая обстановка не позволяет оперативно вывезти человека в госпиталь и оказать полноценную помощь. Противник не соблюдает никаких гуманитарных правил: группа эвакуации – приоритетная цель. С воздуха идёт атака дронов, поэтому медики стараются двигаться в определённое время суток, рассказал военнослужащий.

Важный фактор – погодные условия. Идеальные для эвакуации – низкая облачность и сумерки. Враг слепнет, а у медиков есть время стабилизировать раненого, отметил он.

«Тут зависит от оснащения, что у тебя имеется на руках. Конечно, не хватает функциональной диагностики, чтобы своевременно исключить тот или иной диагноз. А так стараемся, импровизируем», – подчеркнул спикер.

На лекции также обсудили оказание медицинской помощи в экстремальных условиях. Медик на передовой следит за общим здоровьем бойцов, лечит вирусные заболевания и не допускает их распространения, наблюдает товарищей с хроническими заболеваниями и выступает в роли психолога.