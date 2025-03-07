Несовершеннолетним узникам фашизма из Печорского округа вручили медали в честь 80-летия Победы

23:03, 07 марта 2025, ПАИ

Юбилейные медали в честь 80-летия Победы вручил несовершеннолетним узникам фашизма Поповой Манефе Николаевне и Разик Надежде Степановне глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Годы лишений в детстве подорвали здоровье ветеранов. Зрение обеих женщин значительно ухудшилось. Это не стало препятствием на жизненном пути. Многие годы они проработали в Печорской организации Всероссийского общества слепых», – отметил Валерий Зайцев.

Он рассказал, что в свободное время Надежда Степановна любит общаться с подругами и наводить порядок в доме, а Манефа Николаевна – встречать гостей, заниматься ходьбой и помогать людям.

«Нам есть чему поучиться у наших ветеранов. Со встречи с ними мы уходили с большим зарядом оптимизма, радости и человеколюбия. Вместе с моим заместителем Татьяной Михайловой, муниципальным депутатом Николаем Кутыревым и волонтёром Устиньей Садиковой вручили ветеранам юбилейные медали «80 лет Победы» и весенние цветы. Пожелали прекрасным женщинам здоровья, счастья и душевного тепла!» – написал глава округа.