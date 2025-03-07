Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Несовершеннолетним узникам фашизма из Печорского округа вручили медали в честь 80-летия Победы

Юбилейные медали в честь 80-летия Победы вручил несовершеннолетним узникам фашизма Поповой Манефе Николаевне и Разик Надежде Степановне глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Валерия Зайцева

«Годы лишений в детстве подорвали здоровье ветеранов. Зрение обеих женщин значительно ухудшилось. Это не стало препятствием на жизненном пути. Многие годы они проработали в Печорской организации Всероссийского общества слепых», – отметил Валерий Зайцев.

Он рассказал, что в свободное время Надежда Степановна любит общаться с подругами и наводить порядок в доме, а Манефа Николаевна – встречать гостей, заниматься ходьбой и помогать людям.

«Нам есть чему поучиться у наших ветеранов. Со встречи с ними мы уходили с большим зарядом оптимизма, радости и человеколюбия. Вместе с моим заместителем Татьяной Михайловой, муниципальным депутатом Николаем Кутыревым и волонтёром Устиньей Садиковой вручили ветеранам юбилейные медали «80 лет Победы» и весенние цветы. Пожелали прекрасным женщинам здоровья, счастья и душевного тепла!» – написал глава округа.

Напомним, что медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 марта 2025

Жительниц Пыталово поздравили в преддверии 8 Марта
07 марта 2025

Профессиональным опытом со студентами ПсковГУ поделился военный медик
07 марта 2025

Несовершеннолетним узникам фашизма из Печорского округа вручили медали в честь 80-летия Победы
07 марта 2025

Выездную диспансеризацию могут пройти сотрудники предприятий Пскова
07 марта 2025

Медали в честь 80-летия Победы вручила Наталья Фёдорова ветеранам
07 марта 2025

С матерями погибших участников СВО встретился Иван Мешков
07 марта 2025

Фотографиями подснежников делятся псковичи
07 марта 2025

Отряд «Ольгинского десанта» помог семьям участников СВО в Пушкиногорском районе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...