Международный женский день отмечают сегодня

09:01, 08 марта 2025, ПАИ

Международный женский день отмечают сегодня, 8 марта. Это глобальный праздник, посвящённый женщинам, который отмечает их достижения в политической, экономической и социальной сферах. В этот день также чествуется прошлое, настоящее и будущее женщин во всём мире, пишет calend.ru.

Празднование Международного женского дня поддерживается Организацией Объединённых Наций, а в некоторых странах, таких как Россия, Азербайджан, Армения и Беларусь, этот день является национальным праздником.

Идея создания Международного женского дня появилась в начале ХХ века, в период социальных и экономических изменений, демографического роста и появления радикальных идеологий в промышленно развитых странах.

Первое празднование Международного женского дня состоялось 28 февраля 1909 года в США по инициативе Социалистической партии Америки. В течение нескольких лет этот день отмечали в последнее воскресенье февраля. Затем в Европе началась волна женских митингов и демонстраций.

В 1910 году на 2-й Международной конференции работающих женщин в Копенгагене Клара Цеткин, лидер женской группы социал-демократической партии Германии, предложила отмечать Международный женский день ежегодно в одной и той же стране в один и тот же день. Она обозначила цель этого праздника как борьбу женщин за свои права.

Официальный статус Международного женского дня был присвоен этому празднику по решению ООН в 1975 году. С тех пор он ежегодно отмечается как Международный день борьбы за права женщин и международный мир, при этом каждый год посвящается определённой теме.