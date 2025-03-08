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Происшествия

Пропавшего в 2022 году великолучанина продолжают разыскивать полицейские

Пропавшего 41-летнего Александра Лобанова продолжают разыскивать полицейские в Великих Луках. Его местонахождение неизвестно с 22 марта 2022 года, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, тёмно-русые волосы, серые глаза.

Мужчина был одет в тёмно-синюю жилетку, чёрную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Лобанова, просят обратиться по телефонам: 8-906-223-11-28, (8811-53) 5-27-94, 102, 112.

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