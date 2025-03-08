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Торжество Православия отмечается 9 марта

В воскресенье, 9 марта, в 2025 году отмечается праздник Торжества Православия. Он означает победу церкви над ересями и восстановление почитания святых икон, установленное Константинопольским собором в 843 году, напоминает издание «Фома».

Собор завершил период иконоборчества, которое заключалось в отрицании почитания икон: неправильная трактовка заповеди «не сотвори себе кумира» привела к признанию святых образов идолами. В VIII веке иконоборчество на время стало в Византийской империи господствующей идеологией, которую разделяли и поддерживали не только светские, но и церковные власти. Гонениям подверглись все почитатели икон, особенно монахи. Иконы, фрески, мозаики, расписные алтари уничтожались, за их почитание грозили не только ссылка и тюрьма, но иногда и пытки и казнь.

Существует традиция праздновать Торжество Православия в конце первой недели Великого поста, поскольку в 843 году этот праздник пришёлся на первое великопостное воскресенье. В тексте службы Торжества Православия провозглашается победа церкви над ересями и утверждаются постановления семи Вселенских соборов.

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