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Общество

Перелётного вальдшнепа спасли из лап мейн-куна на территории Мирожского монастыря

Перелётного вальдшнепа спали из лап мейн-куна на территории Мирожского монастыря. Об этом сообщается в группе приюта «Лесопилка» в социальной сети «ВКонтакте».

  • Спасённый вальдшнеп с цветами
    Фото: приют «Лесопилка» в соцсети «ВКонакте»
  • Спасённый вальдшнеп с цветами
    Фото: приют «Лесопилка» в соцсети «ВКонакте»

«Весна. Уже прилетели грачи и вовсю идёт ремонт в старых гнездах. И вот такой перелётный птах немного не долетел до леса. На территории Мирожского монастыря вальдшнепа поймал местный красавчик – кот мейн-кун», – рассказали волонтёры.

Тот самый хищник. Фото: приют «Лесопилка» в соцсети «ВКонтакте»

Добычу у кота удалось отнять и после осмотра птицу доставили в лес на авто, где она «благополучно полетела вглубь берёзовой рощи».

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