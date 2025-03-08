Перелётного вальдшнепа спасли из лап мейн-куна на территории Мирожского монастыря
Перелётного вальдшнепа спали из лап мейн-куна на территории Мирожского монастыря. Об этом сообщается в группе приюта «Лесопилка» в социальной сети «ВКонтакте».
«Весна. Уже прилетели грачи и вовсю идёт ремонт в старых гнездах. И вот такой перелётный птах немного не долетел до леса. На территории Мирожского монастыря вальдшнепа поймал местный красавчик – кот мейн-кун», – рассказали волонтёры.
Добычу у кота удалось отнять и после осмотра птицу доставили в лес на авто, где она «благополучно полетела вглубь берёзовой рощи».
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