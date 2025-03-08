3D-моделирование, создание игр и приложений: как проходит чемпионат «Профессионалы» в Псковской области

19:49, 08 марта 2025, ПАИ

Как проходит региональный этап всероссийского чемпионата «Профессионалы» в Псковской области, рассказали в сюжете телеканала «Первый Псковский».

«3D-моделирование для компьютерных игр» – одна из компетенций чемпионата «Профессионалы». Это направление – одно из самых сложных в IT-сфере. «На конкурс я впервые попал в девятом классе. Я поучаствовал, с первого раза занял первое место. Мне понравилось, и в следующем году я уже занял первое место. Приехал на межрегиональный этап представлять Псковскую область. Там, к сожалению, чего-то занять не получилось. Зато мы приобрели ценный опыт. И может, в этом году что-то получится получше», – отметил ученик псковского лицея Кирилл Ларионов.

Практический этап конкурса по 3D-моделированию длится 12 часов. За это время персонаж создаётся с нуля. Работу школьников оценит жюри из преподавателей и других специалистов учебных заведений Пскова.

Всего участники конкурса «Профессионалы» соревнуются в 34 компетенциях: это IT-сфера, производство мебели, поварское дело, технология моды и другие. Участвуют 150 студентов и около 50 школьников, в том числе из республики Белоруссия.

Состязания проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года вошёл в новый президентский нацпроект «Молодёжь и дети».