Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

На озере в Невельском районе найдено тело ранее утонувшего мужчины

В ходе поисково-водолазных работ на озере Боровно в Невельском районе было обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, погибшему около 50 лет, его личность пока не установлена. Предположительно, мужчина является гражданином Республики Беларусь, сообщает Телеграм-канал "Псковская сводка ПАИ".

Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"

Поисковые работы проводились силами водолазов областной службы спасения. Тело было поднято на берег и передано правоохранительным органам для дальнейшего расследования. На месте работают следователи СК, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Подробности происшествия и личность погибшего устанавливаются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 марта 2025

Трагедия на льду: на озёрах Псковской области за день утонуло семеро рыбаков
08 марта 2025

На озере в Невельском районе найдено тело ранее утонувшего мужчины
08 марта 2025

Два рыбака провалились под лёд на Чудском озере и погибли
08 марта 2025

Рыбак провалился под лёд и погиб на озере в Невельском округе
08 марта 2025

Трагедия на льду в Невельском районе: один рыбак погиб, второго удалось спасти
08 марта 2025

Тонущего рыбака спасли сотрудники ДПС в Себежском районе
08 марта 2025

Тело утонувшего рыбака обнаружили в Чудском озере
08 марта 2025

Несколько человек госпитализировали после ДТП в Опочецком районе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...