На озере в Невельском районе найдено тело ранее утонувшего мужчины

21:08, 08 марта 2025, ПАИ

В ходе поисково-водолазных работ на озере Боровно в Невельском районе было обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, погибшему около 50 лет, его личность пока не установлена. Предположительно, мужчина является гражданином Республики Беларусь, сообщает Телеграм-канал "Псковская сводка ПАИ".

Поисковые работы проводились силами водолазов областной службы спасения. Тело было поднято на берег и передано правоохранительным органам для дальнейшего расследования. На месте работают следователи СК, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Подробности происшествия и личность погибшего устанавливаются.