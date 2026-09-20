Мужчина на электроскутере пострадал в ДТП в Пскове

18:57, 20 сентября 2026, ПАИ

Водитель электроскутера столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer в Пскове. ДТП произошло у дома №27 на улице Труда, сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Пострадавшему 35-летнему водителю скутера оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают спасатели АСС, бригада медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.