Неустановленный автомобилист сбил мужчину в Красногородске
Неустановленный водитель автомобиля сбил 55-летнего мужчину. ДТП произошло возле дома № 18 на улице Советской в Красногородске. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
Водитель скрылся с места происшествия. Дети, ставшие свидетелями происшествия, позвали взрослых и вызвали экстренные службы. Пострадавшего с различными травмами госпитализировала бригада скорой помощи.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.
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