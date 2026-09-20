Неустановленный автомобилист сбил мужчину в Красногородске

21:25, 20 сентября 2026, ПАИ

Неустановленный водитель автомобиля сбил 55-летнего мужчину. ДТП произошло возле дома № 18 на улице Советской в Красногородске. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Водитель скрылся с места происшествия. Дети, ставшие свидетелями происшествия, позвали взрослых и вызвали экстренные службы. Пострадавшего с различными травмами госпитализировала бригада скорой помощи.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.