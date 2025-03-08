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Происшествия

Кражу электровелосипеда раскрыли полицейские в Великих Луках

Кражу электровелосипеда раскрыли полицейские в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Неизвестный похитил электровелосипед от дома на улице Дружбы. Полицейские установили подозреваемого и задержали его.

Виновником оказался безработный, ранее неоднократно судимый великолучанин. Полицейские изъяли велосипед.

Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела, заверили в ведомстве.

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