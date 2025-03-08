Кражу электровелосипеда раскрыли полицейские в Великих Луках
Кражу электровелосипеда раскрыли полицейские в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Неизвестный похитил электровелосипед от дома на улице Дружбы. Полицейские установили подозреваемого и задержали его.
Виновником оказался безработный, ранее неоднократно судимый великолучанин. Полицейские изъяли велосипед.
Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела, заверили в ведомстве.
Комментарии: 0 Обсудить >>>