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Происшествия

Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов дома в Тямше из-за пожара

Возгорание произошло на улице Октябрьской в Тямше в Псковском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Пожар произошёл в квартире на втором этаже многоквартирного дома. Возникла угроза распространения огня на третий этаж и соседние помещения.

На место происшествия прибыли пожарные подразделения, которые смогли локализовать и полностью ликвидировать возгорание. Им удалось предотвратить распространение огня на другие квартиры. Все жильцы дома были своевременно эвакуированы, пострадавших нет.

На месте работали пожарные, бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Обстоятельства возгорания выясняются.

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