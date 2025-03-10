Тарас Бессонный наступил по народному календарю

07:29, 10 марта 2025, ПАИ

Тарас Бессонный наступил по народному календарю сегодня, 10 марта, пишет calend.ru.

Святой Тарасий, память которого отмечается в этот день, был патриархом Константинопольским в конце VIII – начале IX века. Согласно преданию, он отличался необычайной добротой: заботился о нищих и сиротах, утешал скорбящих, защищал обиженных и создавал богадельни и больницы.

На Руси считали, что святой помогает в борьбе с лихорадкой. Однако болезнь часто приходила в дома именно на Тараса. Лихорадку воспринимали как демоническое существо, и считалось, что единственное средство от нее – сок осиновой коры, собранный с дерева снизу вверх.

В этот день было принято молиться Тарасию, иначе лихорадка могла ввести человека в сон и затем овладеть его телом. Поэтому люди старались не спать до захода солнца. Детей пугали рассказами о Весенней дреме, которая с длинными кудрями и руками могла забрать их в свой мир.

Также существовали и другие плохие приметы для этого дня. Например, если дверца в доме вдруг сорвалась с петель, это предвещало серьезные беды – смерть кого-то из домочадцев, пожар или эпидемию.