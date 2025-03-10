Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Тарас Бессонный наступил по народному календарю

Тарас Бессонный наступил по народному календарю сегодня, 10 марта, пишет calend.ru.

Святой Тарасий, память которого отмечается в этот день, был патриархом Константинопольским в конце VIII – начале IX века. Согласно преданию, он отличался необычайной добротой: заботился о нищих и сиротах, утешал скорбящих, защищал обиженных и создавал богадельни и больницы.

На Руси считали, что святой помогает в борьбе с лихорадкой. Однако болезнь часто приходила в дома именно на Тараса. Лихорадку воспринимали как демоническое существо, и считалось, что единственное средство от нее – сок осиновой коры, собранный с дерева снизу вверх.

В этот день было принято молиться Тарасию, иначе лихорадка могла ввести человека в сон и затем овладеть его телом. Поэтому люди старались не спать до захода солнца. Детей пугали рассказами о Весенней дреме, которая с длинными кудрями и руками могла забрать их в свой мир.

Также существовали и другие плохие приметы для этого дня. Например, если дверца в доме вдруг сорвалась с петель, это предвещало серьезные беды – смерть кого-то из домочадцев, пожар или эпидемию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 марта 2025

Экстремально высокие температуры зафиксировали в Европейской России
09 марта 2025

Полицейские навестили подопечных центра помощи детям в Пскове
09 марта 2025

Борис Елкин рассказал псковичам историю Олега Кошевого
09 марта 2025

На Неделе Торжества Православия митрополит Матфей провёл праздничное богослужение в Пскове
09 марта 2025

Кинолог объяснил, как собаки могут манипулировать людьми
09 марта 2025

Слякотная погода ждёт жителей СЗФО на предстоящей неделе
09 марта 2025

Михаил Шауркин: Я уже семь лет остаюсь поклонником радиостанции «7 НЕБО»
09 марта 2025

В Пскове росгвардейцы поздравили вдову ветерана войск правопорядка с Международным женским днём

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...