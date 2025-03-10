Архимандрита Парфения вспоминают сегодня в Псково-Печерском монастыре

07:45, 10 марта 2025, ПАИ

Наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря с 1940 по 1941 год, архимандрита Парфения Шатинина вспоминают в обители. Об этом ПАИ сообщили в монастыре.

«Он был назначен в 1940 году указом митрополита Рижского Сергия. 12 мая 1941 года произошло присоединение из бывшей Эстонской автокефальной церкви митрополита Александра к Русской православной церкви (Московский патриархат). Монастырь продолжал оставаться в двойном подчинении: Таллинскому митрополиту Александру и экзарху Прибалтики митрополиту Сергию (Воскресенскому)», – отметили в обители.

Архимандрит Парфений скончался в 1945 году. «Это был прекрасный хозяйственник и человек большой души. Любимым выражением отца Парфения было: «Слава Богу за всё», – рассказали в монастыре.

Архимандрит Парфений был погребён в Богом зданных пещерах рядом со схиепископом Макарием (Васильевым).