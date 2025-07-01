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Общество

Встреча на Кургане Дружбы пройдёт в Псковской области 5 июля

Встреча на Кургане Дружбы состоится в Псковской области в субботу, 5 июля. Как сообщил в своём телеграм-канале губернатор Михаил Ведерников, это одно из главных мероприятий в сфере отношений Псковской области с Республикой Беларусь.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Михаила Ведерникова

В этом году Россия – принимающая сторона. На приграничных территориях двух дружественных стран пройдёт возложение гирлянды воинской славы к памятникам Марии Пынто и комсомольцам-подпольщикам. «Вместе с гостями мы по сложившейся многолетней традиции споём «Катюшу»», - добавил глава региона.

  • Встреча на Кургане Дружбы
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Встреча на Кургане Дружбы
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Встреча на Кургане Дружбы
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Встреча на Кургане Дружбы
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Встреча на Кургане Дружбы
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Встреча на Кургане Дружбы
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Встреча на Кургане Дружбы
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Встреча на Кургане Дружбы
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

Кроме того, в программе предусмотрена работа интерактивных площадок Островского военно-исторического музея, Музея истории Невеля, поискового объединения «Псковский рубеж», Центра «ВОИН». А ещё откроются партизанский лагерь реконструкторов, лазертаг и детская игровая зона.

«Подумайте о поездке всей семьёй. Событие уникальное, наше, родное. Всех будем ждать!» - пригласил Михаил Ведерников.

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