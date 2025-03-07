Компании в Псковской области увеличили спрос на персонал на 6%

08:28, 10 марта 2025, ПАИ

Около трёх тысяч новых вакансий разместили за последний месяц в Псковской области. Потребность в кадрах за 30 дней увеличилась сразу на 6%. Об этом сообщает hh.ru по СЗФО.

В начале этой весны на рынке труда Псковской области наблюдается значительный рост спроса на специалистов в сфере искусства и массмедиа, где количество новых вакансий увеличилось на 75%. На втором месте по количеству открытых позиций оказалась сфера страхования с ростом на 48%, а третье место заняла область управления персоналом, где потребность в HR-специалистах возросла на 43%. Также на 40% увеличился спрос на консультантов по стратегии и инвестициям, а на 35% – на топ-менеджеров.

«В целом весной этого года работодатели в Псковской области проявляют активность на рынке труда. Однако в девяти профессиональных областях за месяц было зафиксировано снижение потребности в новых сотрудниках. К ним относятся административный персонал (-6%), маркетинг и реклама (-6%), а также финансы (-4%). При этом наибольшие доходы в регионе можно получить в вакансиях для административного персонала, где средняя зарплата составляет около 98 тыс. рублей. Следом идут специалисты в транспортной сфере с доходом около 94 тыс. рублей, а третье место по уровню заработка занимает сектор строительства и недвижимости с зарплатой в 77 тыс. рублей», – сообщает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.