О принципах воздержания в пост рассказал псковский священник

11:14, 10 марта 2025, ПАИ

О принципах воздержания в пост корреспонденту ПАИ рассказал протоиерей, священник Русской православной церкви Роман Ледин.

У православных прошла первая неделя Великого поста. Первая и последняя недели – психологически самые сложные.

Пост бывает разным. Прихожане могут есть простую пищу без растительных масел по будням и с маслами по выходным. Заболевшим во время поста можно не ограничивать себя в растительных жирах, отметил богослужитель.

Священник также объяснил различия православного поста для мирских жителей и монахов. «Рыба разрешается на праздник Благовещения 7 апреля, если поститься строго по уставу по будням. Пища должна быть без растительного масла. Его можно есть в выходные дни», – рассказал протоиерей о монашеском посте.

Исключениями из этого правила являются 3 и 8 апреля. Первый день – стояние Марии Египетской, а второй – архангела Гавриила. В эти дни богомольцы едят пищу с растительным маслом. 12 апреля им можно есть икру, а 13-го – рыбу.

Православным христианам же не обязательно ограничивать себя по монастырскому уставу, обратил внимание Роман Ледин. Воздержание от скверных слов, развлечений и телесный запрет помогут им вырасти духовно. Пост укрепляет волю и даёт понимание ценности привычных вещей. Кроме того, деньги, вырученные от экономии на еде, следует потратить на дела любви и милосердия или попробовать отказаться от вредных привычек, подчеркнул протоиерей.