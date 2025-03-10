Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О принципах воздержания в пост рассказал псковский священник

О принципах воздержания в пост корреспонденту ПАИ рассказал протоиерей, священник Русской православной церкви Роман Ледин.

Фотография предоставлена протоиереем Романом Лединым

У православных прошла первая неделя Великого поста. Первая и последняя недели – психологически самые сложные.

Пост бывает разным. Прихожане могут есть простую пищу без растительных масел по будням и с маслами по выходным. Заболевшим во время поста можно не ограничивать себя в растительных жирах, отметил богослужитель.

Священник также объяснил различия православного поста для мирских жителей и монахов. «Рыба разрешается на праздник Благовещения 7 апреля, если поститься строго по уставу по будням. Пища должна быть без растительного масла. Его можно есть в выходные дни», – рассказал протоиерей о монашеском посте.

Исключениями из этого правила являются 3 и 8 апреля. Первый день – стояние Марии Египетской, а второй – архангела Гавриила. В эти дни богомольцы едят пищу с растительным маслом. 12 апреля им можно есть икру, а 13-го – рыбу.

Православным христианам же не обязательно ограничивать себя по монастырскому уставу, обратил внимание Роман Ледин. Воздержание от скверных слов, развлечений и телесный запрет помогут им вырасти духовно. Пост укрепляет волю и даёт понимание ценности привычных вещей. Кроме того, деньги, вырученные от экономии на еде, следует потратить на дела любви и милосердия или попробовать отказаться от вредных привычек, подчеркнул протоиерей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 марта 2025

В Псковской области запустили культурно-патриотический проект «Связь поколений»
10 марта 2025

До +14 градусов ожидается в Псковской области 11 марта
10 марта 2025

Сотрудников архивов чествуют сегодня в Псковской области
10 марта 2025

Псковская область находится на 55-м месте по уровню безработицы
10 марта 2025

О принципах воздержания в пост рассказал псковский священник
10 марта 2025

Псковские энергетики установят на опорах искусственные гнёзда для аистов
10 марта 2025

Новый ГОСТ запрещает рекламу гостиниц и автосервисов на дорожных знаках

10 марта 2025

Экстремально высокие температуры зафиксировали в Европейской России

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...