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Видео и фотографиями северного сияния поделились псковичи в соцсетях

Видео и фотографиями северного сияния поделились псковичи в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте». Сияние можно было наблюдать в ночь с 8 на 9 марта в Пскове, в Псковском и Гдовском районах.

Фото Татьяны Шандромайло

Фото Петра Митрофанова

Гдовский район. Фото Екатерины Кононовой

Северное сияние – атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

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