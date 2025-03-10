Видео и фотографиями северного сияния поделились псковичи в соцсетях

13:55, 10 марта 2025, ПАИ

Видео и фотографиями северного сияния поделились псковичи в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте». Сияние можно было наблюдать в ночь с 8 на 9 марта в Пскове, в Псковском и Гдовском районах.

Северное сияние – атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.