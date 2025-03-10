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Общество

До +14 градусов ожидается в Псковской области 11 марта

11 марта в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдёт небольшой дождь, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Ночью будет дуть южный ветер, днём – северный со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +1...+6 градусов, днем +9...+14 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

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