До +14 градусов ожидается в Псковской области 11 марта
11 марта в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдёт небольшой дождь, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Ночью будет дуть южный ветер, днём – северный со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +1...+6 градусов, днем +9...+14 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
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