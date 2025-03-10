До +14 градусов ожидается в Псковской области 11 марта

12:19, 10 марта 2025, ПАИ

11 марта в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдёт небольшой дождь, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ночью будет дуть южный ветер, днём – северный со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +1...+6 градусов, днем +9...+14 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.