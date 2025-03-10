Генеральная весенняя уборка началась в Пскове

12:16, 10 марта 2025, ПАИ

Генеральная весенняя уборка началась в Пскове, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

«Весна вступила в свои права, и Псков пробуждается после зимней спячки. Время подготовить город к новому сезону», – отметил Борис Елкин.

Он уточнил, что коммунальные службы уже приступили к ручной и механизированной очистке тротуаров, осевых и лотковых сопряжений проезжей части от накопившейся зимней грязи.