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Общество

Генеральная весенняя уборка началась в Пскове

Генеральная весенняя уборка началась в Пскове, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

«Весна вступила в свои права, и Псков пробуждается после зимней спячки. Время подготовить город к новому сезону», – отметил Борис Елкин.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

Он уточнил, что коммунальные службы уже приступили к ручной и механизированной очистке тротуаров, осевых и лотковых сопряжений проезжей части от накопившейся зимней грязи.

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