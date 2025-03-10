Генеральная весенняя уборка началась в Пскове
Генеральная весенняя уборка началась в Пскове, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.
«Весна вступила в свои права, и Псков пробуждается после зимней спячки. Время подготовить город к новому сезону», – отметил Борис Елкин.
Он уточнил, что коммунальные службы уже приступили к ручной и механизированной очистке тротуаров, осевых и лотковых сопряжений проезжей части от накопившейся зимней грязи.
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