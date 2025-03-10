Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова стала призёром всероссийских соревнований

15:16, 10 марта 2025, ПАИ

Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова стала призёром всероссийских соревнований по легкой атлетике «Снежная королева». Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Наталья Спиридонова заняла третье место на финальном этапе серии профессиональных спортивных соревнований «Зимняя легкоатлетическая серия – 2025», которые проходили с 3 по 8 марта 2025 года в Москве.