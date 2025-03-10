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Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова стала призёром всероссийских соревнований

Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова стала призёром всероссийских соревнований по легкой атлетике «Снежная королева». Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Наталья Спиридонова. Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области.

Наталья Спиридонова заняла третье место на финальном этапе серии профессиональных спортивных соревнований «Зимняя легкоатлетическая серия – 2025», которые проходили с 3 по 8 марта 2025 года в Москве.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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