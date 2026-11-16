Сильнейших юных самбистов Псковской области определили в Писковичах

14:32, 16 ноября 2026, ПАИ

Соревнования «Всероссийский день самбо» среди юношей 2012–2014 годов рождения прошли в спортивном комплексе в деревне Писковичи Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве спорта.



Фото: Министерство спорта Псковской области



Фото: Министерство спорта Псковской области



Фото: Министерство спорта Псковской области



Фото: Министерство спорта Псковской области



Фото: Министерство спорта Псковской области



Фото: Министерство спорта Псковской области











За победу боролись спортсмены в десяти весовых категориях. Победителями стали Максим Фёдоров (Пушкинские Горы), Максим Васильев, Сергей Васильев, Станислав Парфёнов (все Великие Луки), Руслан Васильев, Роман Кротов, Константин Павлушин, Виктор Миков, Арсений Бойков и Владимир Царёв (все Псков).

В Минспорте поздравили победителей, призёров, тренеров и всех участников соревнований, пожелав дальнейших успехов и спортивного роста.