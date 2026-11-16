Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Сильнейших юных самбистов Псковской области определили в Писковичах

Соревнования «Всероссийский день самбо» среди юношей 2012–2014 годов рождения прошли в спортивном комплексе в деревне Писковичи Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве спорта.

  • Сильнейших юных самбистов Псковской области определили в Пиковичах
    Фото: Министерство спорта Псковской области
  • Сильнейших юных самбистов Псковской области определили в Пиковичах
    Фото: Министерство спорта Псковской области
  • Сильнейших юных самбистов Псковской области определили в Пиковичах
    Фото: Министерство спорта Псковской области
  • Сильнейших юных самбистов Псковской области определили в Пиковичах
    Фото: Министерство спорта Псковской области
  • Сильнейших юных самбистов Псковской области определили в Пиковичах
    Фото: Министерство спорта Псковской области
  • Сильнейших юных самбистов Псковской области определили в Пиковичах
    Фото: Министерство спорта Псковской области

За победу боролись спортсмены в десяти весовых категориях. Победителями стали Максим Фёдоров (Пушкинские Горы), Максим Васильев, Сергей Васильев, Станислав Парфёнов (все Великие Луки), Руслан Васильев, Роман Кротов, Константин Павлушин, Виктор Миков, Арсений Бойков и Владимир Царёв (все Псков).

В Минспорте поздравили победителей, призёров, тренеров и всех участников соревнований, пожелав дальнейших успехов и спортивного роста.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

16 ноября 2026

Псковский нападающий Игнатьев вошёл в тройку лучших молодых футболистов СЗФО
16 ноября 2026

Открытая тренировка к Всероссийскому дню самбо пройдёт в Великих Луках
16 ноября 2026

Сильнейших юных самбистов Псковской области определили в Писковичах
16 ноября 2026

Команда из Псковской области выступит на Всероссийском фестивале чемпионов «Игры ГТО» в Перми
16 ноября 2026

Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису
16 ноября 2026

Псковские боксёры завоевали семь медалей на турнире в Сертолово
16 ноября 2026

Псковская «Бригантина» завоевала бронзу на домашнем волейбольном турнире ко Дню полиции
16 ноября 2026

Россиянка Мирра Андреева стала победительницей Итогового турнира

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...