Сильнейших юных самбистов Псковской области определили в Писковичах
Соревнования «Всероссийский день самбо» среди юношей 2012–2014 годов рождения прошли в спортивном комплексе в деревне Писковичи Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве спорта.
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Фото: Министерство спорта Псковской области
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Фото: Министерство спорта Псковской области
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Фото: Министерство спорта Псковской области
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Фото: Министерство спорта Псковской области
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Фото: Министерство спорта Псковской области
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Фото: Министерство спорта Псковской области
За победу боролись спортсмены в десяти весовых категориях. Победителями стали Максим Фёдоров (Пушкинские Горы), Максим Васильев, Сергей Васильев, Станислав Парфёнов (все Великие Луки), Руслан Васильев, Роман Кротов, Константин Павлушин, Виктор Миков, Арсений Бойков и Владимир Царёв (все Псков).
В Минспорте поздравили победителей, призёров, тренеров и всех участников соревнований, пожелав дальнейших успехов и спортивного роста.
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