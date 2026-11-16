Открытая тренировка к Всероссийскому дню самбо пройдёт в Великих Луках
Открытая тренировка для учащихся школы № 1 и инженерно-экономического лицея имени И. М. Виноградова пройдёт в Великих Луках сегодня, 16 ноября. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщил секретарь Великолукского городского отделения партии «Единая Россия» Константин Максимов.
Тренировка начнётся в 16:30. Проведёт её тренер клуба единоборств «Отечество» Денис Тараров. Всего в мероприятии поучаствует около 20 детей.
«Перед началом тренировки председатель спорткомитета и я поздравим детей, вручим благодарности тренерам и спортсменам», – уточнил Константин Максимов.
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