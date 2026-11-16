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Спорт

Команда из Псковской области выступит на Всероссийском фестивале чемпионов «Игры ГТО» в Перми

Команда из Псковской области примет участие во Всероссийском фестивале чемпионов «Игры ГТО», который пройдёт в Перми с 17 по 20 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Соревнования включают три эстафеты. 17 ноября состоится подготовка команд и торжественная церемония открытия. В первый соревновательный день, 18 ноября, пройдёт «Гонка ГТО – 1», 19 ноября – «Гонка ГТО – 2». В финальный день, 20 ноября, участников ждут «Гонка ГТО – 3» и церемония награждения, где будут названы победители и призёры фестиваля.

«Пусть каждый этап принесёт удачу, а финальный день – заслуженные награды. Вперёд, к победе!» – отметили в Центре спортивной подготовки.

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