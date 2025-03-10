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Общество

В Псковской области стартовал второй поток регионального чемпионата «Профессионалы»

Испытания второго потока регионального этапа Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» начались в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: Центр опережающей профессиональной подготовки

Соревнования будут проходить до 13 марта и охватят 18 различных компетенций, среди которых кулинарное и парикмахерское искусство, технологии моды, графический дизайн, а также профессии фельдшера, спасателя, сварщика и полицейского.

В мероприятии участвуют более 150 студентов и около 50 школьников, включая учащихся колледжей Витебской области Беларуси. Соревнования проходят на 32 площадках в колледжах и учреждениях дошкольного образования региона.

Всего чемпионат охватывает 34 компетенции, соответствующие современным требованиям рынка труда в данном регионе. Цель чемпионата — повысить престиж рабочих профессий и способствовать кадровому обеспечению различных отраслей экономики.

Победители регионального этапа получат шанс представить Псковскую область на федеральном уровне и побороться за титул лучшего профессионала страны в своей области. В рамках чемпионата также предусмотрена деловая и профессиональная программа, включающая стратегические сессии, вебинары и мастер-классы.

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