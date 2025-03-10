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Общество

Четырёх бывших мигрантов после рейда отвезли в псковский военкомат для постановки на учёт

В Пскове состоялся очередной рейд, направленный на выявление бывших мигрантов, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности. В ходе мероприятия были задержаны четыре человека, которые ранее были мигрантами, а теперь являются гражданами России. Их доставили в псковский военкомат для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учёт. Об этом ПАИ сообщили в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

Во время рейда проверили документы более чем у 15 человек. Гражданам, включая иностранцев, разъяснили правила и условия поступления на военную службу по контракту в Вооруженные Силы РФ.

Такие мероприятия будут продолжены на постоянной основе.

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