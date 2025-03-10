Более 70 штрафов взыскали с нарушителя ПДД в Пскове

18:20, 10 марта 2025, ПАИ

Более 70 штрафов взыскали с нарушителя ПДД в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Водителю принадлежали два автомобиля — ВАЗ 21053 и грузовой автомобиль. Каждый день автомобили попадали в объективы камер дорожной видеофиксации, которые в общей сложности зафиксировали 74 нарушения ПДД, наиболее частыми из которых стали превышение допустимой скорости и управление транспортным средством водителем, не пристёгнутым ремнём безопасности.

Ни один из назначенных административных штрафов в добровольном порядке оплачен не был, постановления ГИБДД поступили на принудительное исполнение в отделение судебных приставов города Пскова № 1. Общая сумма долга по всем исполнительным документам составила более 37 тысяч рублей.

О возбуждении исполнительных производств должника уведомили через «Госуслуги», однако оплачивать штрафы тот не собирался. В связи с этим судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете совершения регистрационных действий с транспортными средствами.

Через несколько дней после наложения ограничения должник оплатил задолженность и на депозитный счёт отделения службы поступили денежные средства. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.