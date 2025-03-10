Противопожарные тренировки проходят в Псковском филиале Университета ФСИН

19:20, 10 марта 2025, ПАИ

Противопожарные тренировки проходят в Псковском филиале Университета ФСИН России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня в 11:00 прозвучал сигнал тревоги, оповестивший личный состав учреждения об опасности пожара. За 5 минут 30 секунд всех людей эвакуировали на безопасное расстояние, а на территорию филиала прибыли три единицы пожарной техники. Согласно легенде учений, некоторые люди не смогли вовремя покинуть здание и оказались в огне учебного корпуса.

Во время учений всех «пострадавших» курсантов спасли, а личный состав филиала потренировался использовать индивидуальные спасательные средства и средства первичного пожаротушения.

11 марта и в течение следующих двух дней противопожарные тренировки продолжатся.