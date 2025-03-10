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Общество

Более 600 медалей за 50 лет совместной жизни вручили псковским парам в 2024 году

Более 600 медалей за 50 лет совместной жизни вручили псковским парам в 2024 году. Об этом рассказала председатель регионального комитета юстиции Марина Чамкина на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства.

Более 600 медалей за 50 лет совместной жизни вручили псковским парам в 2024 году. Фото: ПАИ

Медали начали вручать семейным парам с полувековым юбилеем в 2024 году. Всего было вручено более 600 таких медалей. Марина Чамкина также отметила, что если брак был зарегистрирован не в Псковской области, то супругам необходимо подать заявление в комитет.

Кроме того, с мая 2025 года местные администрации продолжат вручение медалей супружеским парам, отмечающим 50 лет совместной жизни.

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