Сельские учреждения культуры продолжают ремонтировать в Псковском районе

09:39, 11 марта 2025, ПАИ

Работа по ремонту сельских учреждений культуры продолжается в Псковском районе. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»







В частности, в Доме культуры деревни Спасовщина Серёдкинской волости, а также в Культурно-историческом центре деревни Карамышево Карамышевской волости заменили окна для наиболее комфортной работы сотрудников, комфорта гостей и повышения энергоэффективности зданий.

«В рамках требований безопасности в КИЦ Карамышево в ближайшее время также на окна установят решётки для обеспечения сохранности экспонатов», – отметила Наталья Фёдорова.

В деревне Черёхе Ядровской волости идёт расширение досугового отделения. В прошлом году открыли первую очередь – место, где жители могут собраться для общения и совместного времяпрепровождения.

Подрядчик приступил к ремонту второго помещения. Площадь досугового отделения будет расширена, добавила глава района.