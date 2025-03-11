Сельские учреждения культуры продолжают ремонтировать в Псковском районе
Работа по ремонту сельских учреждений культуры продолжается в Псковском районе. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
В частности, в Доме культуры деревни Спасовщина Серёдкинской волости, а также в Культурно-историческом центре деревни Карамышево Карамышевской волости заменили окна для наиболее комфортной работы сотрудников, комфорта гостей и повышения энергоэффективности зданий.
«В рамках требований безопасности в КИЦ Карамышево в ближайшее время также на окна установят решётки для обеспечения сохранности экспонатов», – отметила Наталья Фёдорова.
В деревне Черёхе Ядровской волости идёт расширение досугового отделения. В прошлом году открыли первую очередь – место, где жители могут собраться для общения и совместного времяпрепровождения.
Подрядчик приступил к ремонту второго помещения. Площадь досугового отделения будет расширена, добавила глава района.
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