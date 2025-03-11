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Общество

В Псковской области проходит операция по предотвращению вовлечения молодежи в наркобизнес

Первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение - 2025» проходит в Псковской области с 10 по 19 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Операция направлена на профилактику правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, предотвращение незаконного потребления наркотиков среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение возникновения причин и условий распространения наркомании, предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также фактов вовлечения несовершеннолетних и молодежи в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.

В рамках операции сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области во взаимодействии с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления проведут мероприятия по формированию правового сознания и законопослушного поведения, пропаганде здорового образа жизни и негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ.

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